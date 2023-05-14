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Фэнтези-фильм "Батыр из прошлого" снимают в Алматы
Отечественная продюсерская компания Tiger films приступила к съёмкам исторического фэнтези-фильма "Батыр из прошлого", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Это история о том, как посол Золотой орды Ельтебер оказался в 21 веке. В современном Казахстане у него своя историческая миссия. В чём она заключается — зрители узнают в канун Нового года, когда картина выйдет в широкий прокат.
В роли батыра — актёр Олжас Альжанов. Его герой Ельтебер — смелый и многоязычный посол Золотой орды. Загадочным образом он переносится из 14-15 веков в 21 век.
"Я месяца три готовился к этому проекту — волосы отращивал, усы, бороду. И ходили на специальное обучение актёрское", — признался Олжас.
Персонаж Олжаса — батыр Ельтебер пытается вернуться в прошлое, но его историческая миссия в современном Казахстане ещё не окончена. И он постепенно привыкает к новому образу жизни.
Однако и здесь его поджидают опасности — у него появляется враг Каракуин, который тоже попал из прошлого.
В съемках их сражений участвуют каскадёры.
"Вчера мы как раз в спортзале поставили постановку боя, репетировали. И сейчас мы ждем актеров, как бы эту сцену отснять. Актеры подвижные, у них уже базовые данные есть", — рассказал режиссёр каскадёрских трюков из Кыргызстана Адилет Акматов.
Как отмечает режиссёр картины Дархан Саркенов, в этом фильме есть и драма, и комедия. Но главное — он поучительный.
"К примеру, по сценарию, батыр, увидев разрушенные сакские курганы, плачет. Ведь он и его современники когда-то охраняли их и сохранили на многие века", — отметил Дархан Саркенов.
Съёмки "Батыра из прошлого" проходят в Алматы и Алматинской области. Продлятся они всего 21 день. Зрители его увидят накануне Нового года — 28 декабря.
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