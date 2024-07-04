Фельдшера скорой помощи избили до сотрясения мозга в Актау

Неизвестный напал на работника скорой помощи в воскресенье, 30 июня, около полуночи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

“Его избили, в результате чего он получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице”, - пишет издание.

По данным полиции, подозреваемый в хулиганстве задержан.