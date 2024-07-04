Фельдшера скорой помощи избили до сотрясения мозга в Актау
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
103Фото: baigenews.kz
Неизвестный напал на работника скорой помощи в воскресенье, 30 июня, около полуночи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
“Его избили, в результате чего он получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице”, - пишет издание.
По данным полиции, подозреваемый в хулиганстве задержан.
“Полиция расследует уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются”, - сообщили в полиции.