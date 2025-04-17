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Фельдшера избили на рабочем месте в Темиртау

Напавшим оказался коллега.

Сегодня, 16:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: baigenews.kz

Женщину-фельдшера избили в Темиртау. Кадры расправы появились в Сети. Оказалось, что руку на медработника поднял её коллега. В деле разбирается полиция, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вечером 13 апреля.

"На территории станции скорой медицинской помощи 30-летння фельдшер подверглась нападению со стороны коллеги. Под предлогом "поговорить", мужчина подошёл, внезапно начал её душить, повалил на землю, стал избивать, волочить за волосы. Коллегам с трудом удалось вырвать её из его рук. После этого он скрылся в неизвестном направлении", - сообщают в соцсетях.

Пострадавшая госпитализирована.

В администрации областной станции скорой медицинской помощи сообщили, что конфликтная ситуация между двумя сотрудниками возникла на почве их межличностных отношений, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей.

"Работник подстанции, напавший на свою коллегу, находится в очередном трудовом отпуске. Он незаконно проник на территорию служебных помещений. После окончания ежегодного отпуска администрацией подстанции в отношении данного сотрудника будут приняты строгие меры дисциплинарного характера. Пострадавшему фельдшеру оказывается вся необходимая медицинская помощь. Администрация ОССМП окажет всестороннее содействие в защите её прав", - отметили в организации.

По факту причинения телесных повреждении 30-летней жительнице Темиртау задержан и доставлен в полицию 29-летний подозреваемый.

"По указанному инциденту возбуждено уголовное дело. Будут назначены экспертизы. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, для выяснения обстоятельств произошедшего, а также причин и условий способствовавшего совершению правонарушения", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Видео: instagram.com/103__temirtau/

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