Фельдшера избили на рабочем месте в Темиртау
Напавшим оказался коллега.
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Женщину-фельдшера избили в Темиртау. Кадры расправы появились в Сети. Оказалось, что руку на медработника поднял её коллега. В деле разбирается полиция, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл вечером 13 апреля.
"На территории станции скорой медицинской помощи 30-летння фельдшер подверглась нападению со стороны коллеги. Под предлогом "поговорить", мужчина подошёл, внезапно начал её душить, повалил на землю, стал избивать, волочить за волосы. Коллегам с трудом удалось вырвать её из его рук. После этого он скрылся в неизвестном направлении", - сообщают в соцсетях.
Пострадавшая госпитализирована.
В администрации областной станции скорой медицинской помощи сообщили, что конфликтная ситуация между двумя сотрудниками возникла на почве их межличностных отношений, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей.
"Работник подстанции, напавший на свою коллегу, находится в очередном трудовом отпуске. Он незаконно проник на территорию служебных помещений. После окончания ежегодного отпуска администрацией подстанции в отношении данного сотрудника будут приняты строгие меры дисциплинарного характера. Пострадавшему фельдшеру оказывается вся необходимая медицинская помощь. Администрация ОССМП окажет всестороннее содействие в защите её прав", - отметили в организации.
По факту причинения телесных повреждении 30-летней жительнице Темиртау задержан и доставлен в полицию 29-летний подозреваемый.
"По указанному инциденту возбуждено уголовное дело. Будут назначены экспертизы. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, для выяснения обстоятельств произошедшего, а также причин и условий способствовавшего совершению правонарушения", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
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