Женщину-фельдшера избили в Темиртау. Кадры расправы появились в Сети. Оказалось, что руку на медработника поднял её коллега. В деле разбирается полиция, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вечером 13 апреля.

"На территории станции скорой медицинской помощи 30-летння фельдшер подверглась нападению со стороны коллеги. Под предлогом "поговорить", мужчина подошёл, внезапно начал её душить, повалил на землю, стал избивать, волочить за волосы. Коллегам с трудом удалось вырвать её из его рук. После этого он скрылся в неизвестном направлении", - сообщают в соцсетях.

Пострадавшая госпитализирована.

В администрации областной станции скорой медицинской помощи сообщили, что конфликтная ситуация между двумя сотрудниками возникла на почве их межличностных отношений, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей.

"Работник подстанции, напавший на свою коллегу, находится в очередном трудовом отпуске. Он незаконно проник на территорию служебных помещений. После окончания ежегодного отпуска администрацией подстанции в отношении данного сотрудника будут приняты строгие меры дисциплинарного характера. Пострадавшему фельдшеру оказывается вся необходимая медицинская помощь. Администрация ОССМП окажет всестороннее содействие в защите её прав", - отметили в организации.

По факту причинения телесных повреждении 30-летней жительнице Темиртау задержан и доставлен в полицию 29-летний подозреваемый.