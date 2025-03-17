  • 17 Марта, 14:34
  • BAIGENEWS

Фельдшер пересел на лошадь, чтобы добраться до пациента в Жетысу

Фельдшер на коне спас пациента.

Сегодня, 14:12
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 14:12
Сегодня, 14:12
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Фото: Кадр видео

В диспетчерский отдел станции скорой помощи области Жетысу поступил вызов, в одно из отдаленных сел Аксуского района. Обильные осадки в виде дождя сильно затруднили проезд, и машина скорой помощи не смогла проехать к поселку. На помощь фельдшеру пришел местный житель, вооруженный своим верным конем, передаёт BaigeNews.kz.

Фельдшер, взяв с собой медицинскую укладку, без замедления уселся в седло, чтобы как можно быстрее добраться до пациента. Конь уверенно прокладывал путь сквозь размытую дорогу, сокращая время в критической ситуации.

К транспортировке пациентки подключились и другие экстренные службы.

Благодаря совместным усилиям и неравнодушию местного жителя, женщину успешно доставили в областную больницу. 

 
 
 
 
 
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Публикация от СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | 103 | ЖЕТІСУ🚑 (@103.zhetisuobl)

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