В диспетчерский отдел станции скорой помощи области Жетысу поступил вызов, в одно из отдаленных сел Аксуского района. Обильные осадки в виде дождя сильно затруднили проезд, и машина скорой помощи не смогла проехать к поселку. На помощь фельдшеру пришел местный житель, вооруженный своим верным конем, передаёт BaigeNews.kz.



Фельдшер, взяв с собой медицинскую укладку, без замедления уселся в седло, чтобы как можно быстрее добраться до пациента. Конь уверенно прокладывал путь сквозь размытую дорогу, сокращая время в критической ситуации.

К транспортировке пациентки подключились и другие экстренные службы.

Благодаря совместным усилиям и неравнодушию местного жителя, женщину успешно доставили в областную больницу.