Фельдшер пересел на лошадь, чтобы добраться до пациента в Жетысу
Фельдшер на коне спас пациента.
Сегодня, 14:12
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Сегодня, 14:12Сегодня, 14:12
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В диспетчерский отдел станции скорой помощи области Жетысу поступил вызов, в одно из отдаленных сел Аксуского района. Обильные осадки в виде дождя сильно затруднили проезд, и машина скорой помощи не смогла проехать к поселку. На помощь фельдшеру пришел местный житель, вооруженный своим верным конем, передаёт BaigeNews.kz.
Фельдшер, взяв с собой медицинскую укладку, без замедления уселся в седло, чтобы как можно быстрее добраться до пациента. Конь уверенно прокладывал путь сквозь размытую дорогу, сокращая время в критической ситуации.
К транспортировке пациентки подключились и другие экстренные службы.
Благодаря совместным усилиям и неравнодушию местного жителя, женщину успешно доставили в областную больницу.
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