Фехтовальщики принесли Казахстану ещё одну медаль

Мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле отметилась бронзовой медалью Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены стали третьими в командных соревнованиях. Казахстанские саблисты дошли до полуфинала, где уступили спортсменам из Южной Кореи со счетом 41-45.

Выход в 1/2 финала гарантировал команде бронзовую медаль. В итоге Казахстан завершил выступление на третьем месте.

На сегодняшний день в активе Казахстана уже четырнадцать наград (1 золото, 2 серебра и 11 бронз). Их принесли спортсменки по стендовой стрельбе Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина (золото), Асем Орынбай (бронза), дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщик Эльмир Алимжанов (бронза), ушу - Аян Турсын (бронза), пловец Адильбек Мусин (бронза).

27 сентября ознаменовалось для сборной Казахстана первой золотой медалью на летних Азиатских играх в Ханчжоу. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает, что осталось за кулисами.

26 сентября обладателями бронзовых наград в третий день соревнований стали дзюдоист Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг, фехтовальщик-шпажист Эльмир Алимжанов, а также смешанная команда по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

Во второй день соревнований летних Азиатских игр копилка сборной Казахстана пополнилась ещё тремя наградами. Теперь на счету казахстанцев одна серебряная и четыре бронзовые медали. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.