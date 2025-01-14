Стало известно, что юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в предстоящем этапе Кубка мира в Манаме (Бахрейн), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"У девушек за медали международного турнира поборются Каролина Фомина, Катрина Фомина, Кристина Красикова, Валерия Мишенина, Айзере Нурканова, Арина Яковлева, Наталья Зинякова", - говорится в сообщении.

Согласно данным Международной федерации, мужскую команду Казахстана представят Богдан Лукин, Кирилл Проходов, Нуржан Абжанов, Георгий Тинников, Нурмухаммед Балтабай, Алексей Касаткин, Ансар Касен, Габидин Мустафин, Владимир Сидоров, Нариман Уалихан, Жанарбек Жанузаков.

ЭКМ пройдет с 17 по 19 января.

Напомним, ранее сообщалось, что началась продажа билетов на зимнюю Азиаду-2025.