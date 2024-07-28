Фехтовальщик Вадим Шарлаимов вышел в 1/6 финала на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 13:34
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Сегодня, 13:34Сегодня, 13:34
91Фото: Министерство туризма и спорта РК
Казахстанец Вадим Шарлаимов в личном зачёте среди мужчин по фехтованию одержал победу в первом матче над спортсменом из Южной Африки Харри Санером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Встреча завершилась со счётом 15:9. В итоге Вадим Шарлаимов пробился в 1/16 финала. В этом раунде также будут выступать Руслан Курбанов и Эльмир Алимжанов.
Следующий соперник Вадима — пятикратный чемпион мира Янник Борель из Франции.
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