Фехтовальщик Вадим Шарлаимов вышел в 1/6 финала на Олимпиаде в Париже

Казахстанец Вадим Шарлаимов в личном зачёте среди мужчин по фехтованию одержал победу в первом матче над спортсменом из Южной Африки Харри Санером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Встреча завершилась со счётом 15:9. В итоге Вадим Шарлаимов пробился в 1/16 финала. В этом раунде также будут выступать Руслан Курбанов и Эльмир Алимжанов.

Следующий соперник Вадима — пятикратный чемпион мира Янник Борель из Франции.