Фехтовальщик Эльмир Алимжанов поборется за выход в четвертьфинал Олимпиады-2024
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
137Фото: olympic.kz
Один из самых опытных в команде Казахстана по фехтованию на шпаге Эльмир Алимжанов одержал победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Против него выступил Луиджи Мидльтон из Франции. Противостояние получилось конкурентным и напряженным. Спортсмены шли буквально нога в ногу. И лишь один укол решил исход встречи.
Сильнее оказался Алимжанов, победивший со счётом 15-14.
Добавим, что ранее в 1/8 финала также вышел казахстанец Руслан Курбанов.
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