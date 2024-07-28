Фехтовальщик Эльмир Алимжанов поборется за выход в четвертьфинал Олимпиады-2024

Один из самых опытных в команде Казахстана по фехтованию на шпаге Эльмир Алимжанов одержал победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Против него выступил Луиджи Мидльтон из Франции. Противостояние получилось конкурентным и напряженным. Спортсмены шли буквально нога в ногу. И лишь один укол решил исход встречи.

Сильнее оказался Алимжанов, победивший со счётом 15-14.

Добавим, что ранее в 1/8 финала также вышел казахстанец Руслан Курбанов.