Федерацию триатлона Казахстана возглавил вице-министр финансов
Ранее Ержан Биржанов занимал должность первого вице-президента федерации.
Сегодня, 04:14
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Сегодня, 04:14Сегодня, 04:14
55Фото: primeminister.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казахстана (ФТК), передаёт BaigeNews.kz.
Такое решение принято на внеочередной конференции федерации, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта.
Ранее Ержан Биржанов занимал должность первого вице-президента ФТК. Полномочия прежнего главы ФТК Даурена Адильбекова прекращены досрочно.
Также Биржанов возглавлял Федерацию триатлона города Астана и был вице-президентом Федерации велосипедного спорта Казахстана.
Сообщалось, что 53-летний молдавский специалист Геннадий Скуртул назначен техническим директором Казахстанской федерации футбола.
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