  • 23 Апреля, 04:31
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Федерацию триатлона Казахстана возглавил вице-министр финансов

Ранее Ержан Биржанов занимал должность первого вице-президента федерации.

Сегодня, 04:14
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 04:14
Сегодня, 04:14
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Фото: primeminister.kz

Вице-министр финансов Ержан Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казахстана (ФТК), передаёт BaigeNews.kz.
 
Такое решение принято на внеочередной конференции федерации, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта.

Ранее Ержан Биржанов занимал должность первого вице-президента ФТК. Полномочия прежнего главы ФТК Даурена Адильбекова прекращены досрочно.

Также Биржанов возглавлял Федерацию триатлона города Астана и был вице-президентом Федерации велосипедного спорта Казахстана.

Сообщалось, что 53-летний молдавский специалист Геннадий Скуртул назначен техническим директором Казахстанской федерации футбола.

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