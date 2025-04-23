Сегодня, 04:14

Сегодня, 04:14

Вице-министр финансов Ержан Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казахстана (ФТК), передаёт BaigeNews.kz.



Такое решение принято на внеочередной конференции федерации, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта.

Ранее Ержан Биржанов занимал должность первого вице-президента ФТК. Полномочия прежнего главы ФТК Даурена Адильбекова прекращены досрочно.

Также Биржанов возглавлял Федерацию триатлона города Астана и был вице-президентом Федерации велосипедного спорта Казахстана.

Сообщалось, что 53-летний молдавский специалист Геннадий Скуртул назначен техническим директором Казахстанской федерации футбола.