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BaigeNews.kz Сегодня, 00:15
83
Сегодня, 00:15
83
Фото: BaigeNews.kz

Федерацию спортивного программирования создали в Казахстане

Федерацию спортивного программирования создали в Казахстане. Её возглавил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня спортивное программирование – это перспективный интеллектуальный вид спорта. Здесь спортсмены решают математические алгоритмические задачи при помощи языков программирования. 
Казахстанские школьники и студенты регулярно участвуют в международных соревнованиях, таких как IOI и ICPC и завоёвывают рейтинговые позиции", - написал Мусин в своём Facebook.

По его словам, федерация будет проводить мероприятия на национальном и международном уровнях, развивать экосистему в образовательных учреждениях и разрабатывать методологию подготовки спортивных программистов. 

Цель создания федерации - развитие и популяризация спортивного программирования, отметил Мусин

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#Багдат Мусин #МЦРИАП #программирование
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:15
83
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