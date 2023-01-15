Фото: BaigeNews.kz

Федерацию спортивного программирования создали в Казахстане. Её возглавил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня спортивное программирование – это перспективный интеллектуальный вид спорта. Здесь спортсмены решают математические алгоритмические задачи при помощи языков программирования.

Казахстанские школьники и студенты регулярно участвуют в международных соревнованиях, таких как IOI и ICPC и завоёвывают рейтинговые позиции", - написал Мусин в своём Facebook.

По его словам, федерация будет проводить мероприятия на национальном и международном уровнях, развивать экосистему в образовательных учреждениях и разрабатывать методологию подготовки спортивных программистов.

Цель создания федерации - развитие и популяризация спортивного программирования, отметил Мусин