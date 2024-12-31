Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на бывшего главного тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике, нынешнего исполняющего обязанности главного тренера и Федерацию гимнастики (AGF), передаёт BaigeNews.kz.

Расследование начали в июле 2020 года по жалобам в физическом и психологическом насилии со стороны тренеров AGF в отношении нескольких гимнасток на протяжении многих лет.

В итоге в фонде решили, что бывший главный тренер сборной по художественной гимнастике Марианна Васильева несёт ответственность за различные виды жестокого обращения и физического насилия в отношении спортсменов, включая избиение; за принуждение выступать или тренироваться, когда они не в форме; за устные оскорбления и пристыжение спортсменов из-за их веса; за удержание денег и/или вознаграждений спортсменов; за лишение и/или недопущение спортсменов к общению с семьями и/или другому частному общению путём лишения их мобильных телефонов.

Она наказана следующим образом: отстранена от участия в любых международных мероприятиях сроком на 8 лет; ей пожизненно запрещается быть главным тренером любой федерации, входящей в FIG; диплом "Почётный тренер", выданный Марианне Васильевой в 2019 году, аннулируется.

Сияну Васильеву, исполняющую обязанности главного тренера по художественной гимнастике AGF, наказали за то, что она ударила гимнастку телефоном - отстранили от участия в любых мероприятиях FIG на 18 месяцев, при этом санкция приостанавливается на 3 года.

Тренер федерации Евгения Валиева понесёт ответственность за преследование гимнастки по поводу веса. Наставницу отстранили от участия в мероприятиях на 12 месяцев, санкция приостановлена на 2 года.

Федерация гимнастики Азербайджана несёт ответственность за все нарушения, допущенные индивидуальными ответчиками. Санкции следующие: