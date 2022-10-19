Федерация тенниса Казахстана сделала заявление о переходе шестой ракетки России

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Федерация тенниса Казахстана (ФТК) подтвердила, что шестая ракетка России Александр Шевченко хочет играть за сборную нашей страны, однако его обращение пока находится на рассмотрении, передаёт BaigeNews.kz.

"В СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. Федерация тенниса Казахстана сообщает, что, действительно, в её адрес от Александра Шевченко было обращение. Оно находится на рассмотрении", - заявили в ФТК.

И отметили, что федерацию регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну.

"Каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно. Если состоится какой-либо переход под эгидой ФТК, то федерация сообщит об этом своим болельщикам", - указывается в заявлении федерации.

Сообщалось, что российский теннисист Александр Шевченко объявил о выступлении за Казахстан. 149-я ракетка мира на турнире ATP-250 в Стокгольме выступил под флагом Казахстана и опубликовал скриншот результата матча в социальных сетях. На сайте ATP нет никакой информации о смене гражданства Шевченко. Там он по прежнему представлен как россиянин.