Федеральный суд Нью-Йорка обвиняет Мухтара Аблязова в неуважении к суду

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Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка вынес окончательное решение, после проведения слушаний с доказательствами в пользу истцов - АО "БТА Банк" и города Алматы и против Мухтара Аблязова за неоднократные нарушения им судебных приказов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

В решении Аблязов признан виновным в нарушении постановления суда, вынесенного годом ранее, с присуждением ему выплаты в размере 140 115,60 долларов США в качестве компенсации расходов Алматы и БТА Банка, связанных с нарушением. Решение также влечет за собой наложение штрафа в размере 1 000 долл. США в день до полной оплаты Аблязовым суммы, указанной в решении суда.

Решение о неуважении к суду последовало за постановлением судьи-магистрата США Кэтрин Х. Паркер от 19 августа 2022 года, в котором рекомендовалось привлечь Аблязова к ответственности и оштрафовать, а также за постановлением Джона Г. Коелтла, окружного судьи США по Южному округу Нью-Йорка, от 21 октября 2022 года, в котором были отклонены возражения Аблязова против постановления судьи Паркер.

В своем постановлении от 19 августа судья Паркер отклонила каждое из возражений Аблязова в отношении невыполнения предыдущих постановлений суда, установив, среди прочего, следующее:

Суд вынес "четкое и недвусмысленное постановление" о санкциях в отношении Аблязова, о чем Аблязов был уведомлен, поскольку участвовал в судебном разбирательстве и возражал против постановления о санкциях. Данное возражение было отклонено окружным судьей США Элисон Натан.

Доказательства невыполнения Аблязовым постановления суда были "ясными и убедительными" и фактически признаны Аблязовым.

Суд установил, что Аблязов "не приложил каких-либо усилий" для выполнения постановления суда.

Наконец, суд отклонил как "необоснованные" попытки Аблязова обвинить истцов в том, что они подали иски против него, решив, что данный аргумент "не оправдывает вопиющее пренебрежение его обязательств по раскрытию информации в этом деле и не имеет отношения к выполнению им постановлений суда".

В связи с этим судья Паркер рекомендовал привлечь Аблязова к ответственности за неуважение к суду.

В своем постановлении от 21 октября судья Коелтл провёл "независимое определение фактов" и "согласился с выводами мирового судьи Паркера". "После независимого рассмотрения суд принял эти выводы и заключения, которые подкреплены прямыми доказательствами в протоколе и оправдывают признание гражданского неуважения. Аблязов не выполнил и старательно не пытался выполнить ясное и недвусмысленное постановление суда" Судья Коелтл также наложил "принудительный штраф, который полностью оправдан".

Данное постановление представляет собой первый случай, когда суд в США вынес окончательное решение о неуважении к суду в отношении Аблязова, и следует за многочисленными постановлениями о санкциях в отношении Аблязова и его соответчиков Ильяса и Виктора Храпуновых. Ранее судья Паркер пришел к выводу, что "Храпуновы, и особенно Ильяс, нарушили многочисленные обязательства", "признались в удалении" доказательств и ложно утверждали, что не могут получить доступ к другим доказательствам. Суд также установил, что "Храпуновы нарушили различные постановления суда по данному делу", начиная с несанкционированной утечки конфиденциальных показаний Ильяса Храпунова.

Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и адвокат истцов, сказал: "Город Алматы и БТА Банк ценят то, что суд продолжает внимательно следить за этим делом". Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и их помощники неоднократно отказывались честно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Привлечение Аблязова к ответственности за неуважение к постановлениям американского суда, так же как ранее он был привлечен к ответственности за неуважение к постановлениям английского суда, является важным сигналом того, что Аблязов будет привлечён к ответственности за свои проступки и не стоит выше закона".

Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и БТА Банка было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственным в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений. Начало судебного процесса запланировано на 28 ноября 2022 года в Нью-Йорке перед американским судом присяжных.