Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Астану
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По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Федеральный канцлер Германии прибыл с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews. В аэропорту города Астаны Олафа Шольца встретил Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц примет участие во втором Саммите "Центральная Азия + Германия", в рамках которого планируется обсуждение вопросов стратегического сотрудничества и партнерства по широкому спектру направлений, в том числе торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.
Германия является важным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Объем взаимной торговли за 7 месяцев текущего года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $2,3 млрд. По итогам прошлого года объем прямых инвестиций из Германии в Казахстан увеличился на 64% и составил $770 млн. Большая часть средств направлена на развитие несырьевого сектора экономики, что является приоритетом.
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