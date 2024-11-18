ФБР и Налоговую службу могут ликвидировать в США
Инициаторы ссылаются на "огромные растраты, мошенничество и злоупотребления".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Соединенных Штатах Америки ожидается ликвидация ряда центральных госорганов. Такие планы, сообщается, реализует новый Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который создаст в своей администрации избранный президент страны Дональд Трамп. В частности, говорится, что DOGE ликвидирует часть федеральных агентств. Об этом объявил предприниматель Вивек Рамасвами, назначенный соруководителем ведомства вместе с Илоном Маском, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Блумберг".
"Мы ожидаем, что некоторые агентства будут полностью ликвидированы", — сказал Рамасвами.
Западные СМИ указывают, к примеру, на Министерство образования, ФБР и Налоговую службу. К слову, только в одном ФБР из-за этого без работы могут остатьтся около 15, млн человек.
Рамасвами отметил, что сейчас происходят "огромные растраты, мошенничество и злоупотребления". Подрядчики, по словам Рамасвами, "эксплуатируют федеральное правительство".
Он добавил, что ожидает массовых сокращений в "раздутых" областях деятельности федерального правительства, среди федеральных подрядчиков и всех, кто выставляет американской администрации завышенные счета за услуги.
Конкретных подрядчиков, от сотрудничества с которыми предлагается отказаться, соруководитель департамента не назвал.
Ранее сообщалось, что Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства.
Самое читаемое
- В Атырау закрыли мост между Европой и Азией стоимостью почти 10 млрд тенге
- Просроченную продукцию продавали в магазинах Уральска
- Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы
- 18-летний мошенник придумал интернет-аферу с розыгрышем в Астане
- Взрыв произошёл в бывшей мечети в Акмолинской области: погибли три человека