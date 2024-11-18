ФБР и Налоговую службу могут ликвидировать в США

В Соединенных Штатах Америки ожидается ликвидация ряда центральных госорганов. Такие планы, сообщается, реализует новый Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который создаст в своей администрации избранный президент страны Дональд Трамп. В частности, говорится, что DOGE ликвидирует часть федеральных агентств. Об этом объявил предприниматель Вивек Рамасвами, назначенный соруководителем ведомства вместе с Илоном Маском, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Блумберг".

"Мы ожидаем, что некоторые агентства будут полностью ликвидированы", — сказал Рамасвами.

Западные СМИ указывают, к примеру, на Министерство образования, ФБР и Налоговую службу. К слову, только в одном ФБР из-за этого без работы могут остатьтся около 15, млн человек.

Рамасвами отметил, что сейчас происходят "огромные растраты, мошенничество и злоупотребления". Подрядчики, по словам Рамасвами, "эксплуатируют федеральное правительство".

Он добавил, что ожидает массовых сокращений в "раздутых" областях деятельности федерального правительства, среди федеральных подрядчиков и всех, кто выставляет американской администрации завышенные счета за услуги.

Конкретных подрядчиков, от сотрудничества с которыми предлагается отказаться, соруководитель департамента не назвал.

Ранее сообщалось, что Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства.