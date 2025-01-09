За прошлый месяц цены выросли на 2,9% – темпы оказались самыми высокими с декабря 2022-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DATA HUB. По регионам наиболее серьезное подорожание в Мангистауской области, 10%, и Алматы, 7,7%. За четыре года доступной статистики такой скачок в обоих случаях отмечается впервые.



В годовом выражении фастфуд по РК стал дороже на 12,9%. Самые заметные темпы зафиксированы в Алматы, сразу 27,4% г/г.



К слову, за декабрь заметно подорожал и обед в столовой (+2,6%, рекорд с ноября 2022-го). Сильнее всего выросли цены опять же в Алматы, +7,8%. В годовом выражении по РК набежало 12%, в Алматы – 24,9%.

Цена обеда в ресторане выросла на 1% м/м, а г/г получилось 8,7%. Но это именно в целом по стране, а по регионам ситуация очень разная. Так, в Карагандинской области получилось +61,6% г/г, из-за нескольких скачков в течение 2024-го.

Чай/кофе в кофейнях по РК за месяц подорожали на 1,1%, за год на 6,9%.