Fashion-мошенницу отправили в колонию в Алматы

В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказалась женщина, подсовывавшая знакомым подделки вместо брендовых вещей, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что Х., работая бренд-директором одного из журналов, познакомилась с потерпевшей К. Они вместе посещали светские мероприятия в Алматы и за рубежом. Представляясь сотрудницей модных домов и брендовых магазинов, новым знакомым Х. обещала оригинальные ювелирные изделия и брендовые товары по более низким ценам, чем в официальных бутиках.

"Она предложила М. брендовую сумку в качестве подарка для супруги. Мужчина перевёл подсудимой 14,5 миллиона тенге. Взамен он получил товар без чеков на покупку и документов, подтверждающих его подлинность. Со временем потерпевший выяснил, что сумка не является подлинной. Это подтвердила и товароведческая экспертиза. По аналогичной схеме на счету подсудимой Х. оказалось ещё семь эпизодов мошенничества с общим ущербом в 114 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Х. вину не признала, сообщив, что доставляла товары лишь как курьер.

Суд признал Х. виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Приговор ещё не вступил в силу.