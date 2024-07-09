Фармпрепараты подорожали на 12% за год в Казахстане

За январь–май текущего года в нашей стране произвели лекарств на 70,9 млрд тг, на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем в январе–мае прошлого года, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. В том числе на лекарства, содержащие алкалоиды или их производные, пришлось 15 млрд тг, на лекарства, содержащие пенициллин и иные антибиотики - 867,4 млн тг, на лекарства, содержащие гормоны - 8,5 млн тг.

В региональном разрезе больше всего лекарств произвели в Шымкенте: здесь объёмы выпуска в стоимостном выражении достигли 29,1 млрд тг. В тройке лидеров также оказались Карагандинская (17,9 млрд тг, плюс 70,4% за год) и Алматинская (13,3 млрд тг, минус 19,5%) области.

Импорт медикаментов в Казахстан за январь–апрель текущего года составил 10,5 тыс. тонн на сумму 590,6 млн долл. США. Рост в натуральном выражении достиг 7,8%, в денежном выражении — сразу 29,3%.

Из стран СНГ в нашу республику завезли 4 тыс тонн медикаментов, что на 38% больше, чем в январе–апреле прошлого года. Среди этих стран наибольшие поставки пришлись на Россию — 2,9 тыс тонн. Также среди основных поставщиков лекарств в РК стабильно числятся Беларусь (670,9 тонны) и Украина (233,7 тонны).

Из остальных стран Казахстан импортировал 6,5 тыс тонн медикаментов, на 4,9% меньше, чем годом ранее. Наибольшие объёмы поступили из Китая (1,2 тыс. тонн), Германии (880,7 тонны), Индии (850,9 тонны), Франции (514 тонны) и Польши (442,1 тонны).

В мае текущего года цены на фармацевтические препараты выросли в годовой динамике на 11,5%.

В региональном разрезе цены в секторе подскочили сильнее всего в Астане (сразу на 16,8% за год), Шымкенте (на 16%), Павлодарской (на 14,3%), в Карагандинской (на 14,2%) и Абайской (на 13,4%) областях. Наименьшее годовое удорожание фармпрепаратов отмечено в Акмолинской (плюс 4,9%), Мангистауской (плюс 5,8%) и Жетысуской (плюс 7,1%) областях.

Среди конкретных препаратов наиболее заметный рост цен зафиксирован для таких как ацетилсалициловая кислота (на 63,6% за год), активированный уголь (на 32,5%), "Парацетамол" (на 28,4%), "Хилак форте" (на 24,8%), раствор йода (на 21,5%), капли "Фенистил Нью" (на 21%), "Флемоксин Солютаб" (на 19,6%), "Азитромицин" (на 15,8%). Незначительно в годовой динамике выросли цены на "Корвалол" (на 0,7%), "Амброксол" (на 0,8%), "Энап" (на 1,3%), "Нурофен" (на 1,3%), "Ацикловир" (на 1,4%).