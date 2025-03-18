Министерство внутренних дел продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров, передает BaigeNews.kz.

В рамках республиканской оперативно-профилактической операции "Дәрмек" проверены более 900 организаций, в том числе 350 аптек, 85 складов, 103 лечебно-профилактических учреждения и 362 промышленных предприятия.

В результате проверок было выявлено 248 нарушений, из которых 116 касаются медицинских работников. 8 уголовных дел возбуждены по фактам незаконного обращения с наркотическими средствами.

В ходе операции ограничен оборот более 35 тыс тонн прекурсоров, 20 тыс таблеток и 24 тыс ампул, содержащих психоактивные вещества.

Примером выявленных нарушений стало изъятие более 34 тыс тонн серной кислоты в Жамбылской области, а также нарушение правил хранения наркотических средств в медицинской организации Актюбинской области, где возбуждено уголовное дело против фармацевта.

В МВД напоминают, что за нарушения в сфере обращения с наркотиками и прекурсорами предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.