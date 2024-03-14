Фармацевтический рынок страны: состояние и перспективы

Спрос на антибиотики в Казахстане за прошлый год упал на 47,7%, передаёт BaigeNews со ссылкой на EnergyProm. Объём реализации таких антибактериальных препаратов на внутреннем рынке приблизился к своему минимуму за последние несколько лет. В стране было использовано чуть больше 40 тонн антибиотиков. Это в два раза ниже показателя первого "коронокризисного" года.

Из-за снижения внутреннего спроса зарубежные поставщики сократили экспорт лекарств этой категории в РК: в прошлом году показатели в натуральном выражении упали вдвое — с 62,4 до 28,9 тонны. Примечательно, что главным поставщиком антибиотиков для Казахстана уже не первый год является Китай. В 2023-м доля восточного соседа в поставках составляла 59,5%. На втором месте среди экспортёров Индия, на третьем — Россия.

Вслед за спросом и импортом, стагнировало в прошлом году и отечественное производство таких лекарственных средств. По отчётам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2023-м казахстанские фармацевтические заводы выпустили всего 12,3 тонны антибиотиков. Это на 12,6% меньше показателя предыдущего года. Собственное производство антибиотиков перекрывает лишь 29,9% использованных ресурсов.

Вместе с тем, можно отметить следующую тенденцию: снижение спроса на антибиотики произошло на фоне роста заболеваемости простудными инфекциями. Согласно данным министерства здравоохранения РК, уровень распространённости острых инфекций верхних дыхательных путей в прошлом году в сравнении с 2022 годом вырос в 2,7 раза. Вспышка кори показала рекордные в казахстанской истории значения. А вот выявление коронавирусной инфекции после окончания 2022 года резко сократилось — уровень заболеваемости снизился в 36,5 раза.

Безусловно, приведённые данные могут лишь частично осветить картину возможного влияния на спрос на антибиотики. Существует широкий спектр иных заболеваний, при которых используются антибактериальные препараты, как и значительное количество инфекций дыхательных путей, не требующих антибиотиков в принципе. Однако более детальной статистики БНС АСПиР РК не публикует.

Можно отметить, что доля отечественных производителей антибиотиков в сравнении с импортом в целом отражает роль "казфармы" на "домашнем" рынке. С учётом минимального экспорта эти показатели весьма близки. По информации президента Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марины Дурмановой, в прошлом году местные фармкомпании занимали на рынке долю 39,8% в натуральном выражении и 16,7% в стоимостном. Это значит, что основная часть дорогостоящих лекарств в аптеках и больницах страны — за импортными препаратами.

За последние три года роль казахстанской фарминдустрии на внутреннем рынке изменилась незначительно — всего на несколько процентных пунктов. Если отечественная фармпромышленность будет развиваться так медленно, то добиться поставленной президентом цели в 50% рынка удастся нескоро.

В настоящее время в стране работают 97 фармпроизводителей. Из них только 34 занимаются производством лекарственных средств, остальные 63 специализируются на выпуске изделий медицинского назначения.

По данным, которые озвучила руководитель отраслевой организации, фармацевтический рынок Казахстана последние три года в натуральном выражении почти не изменился. Информация Ассоциации показывает: в 2023 году в стационарах, на уровне амбулаторно-поликлинической помощи и в рознице в РК было продано 714 млн упаковок лекарств, что лишь на 0,14% больше 2022 года. Такая же почти невидимая разница была и годом ранее. В стоимостном выражении показатели более динамичны: плюс 15% в 2022 году и плюс 16% в прошлом году. К сожалению, это не развитие, а просто подорожание. Марина Дурманова объясняет эту динамику только волатильностью национальной валюты и инфляцией.

В ближайшие три года руководитель Ассоциации прогнозирует возможное ухудшение и стагнацию казахстанского фармпроизводства. Дело в том, что с 1 января 2026 года все производимые фармкомпаниями стран-участниц ЕАЭС лекарства должны быть перерегистрированы с учётом требований и правил Евразийского союза. Все национальные регистрационные удостоверения после 2025 года будут аннулированы. "Это означает, что большая часть лекарственных средств, выпускаемых отечественными производителями, вынуждены будут покинуть рынок. Со всеми вытекающими последствиями", — отметила президент Ассоциации.