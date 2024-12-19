Представители НПП "Атамекен" заявляют, что перевод регистрационных удостоверений по требованиям ЕАЭС может привести к сбоям в обеспечении доступности лекарственными средствами населения Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Суть проблемы заключается в том, что с 1 января 2026 года действие национальных регистрационных удостоверений (РУ) лекарственных средств аннулируется и будут действительны только РУ ЕАЭС. По состоянию на ноябрь текущего года на приведение в соответствие по правилам ЕАЭС подано только 861 (19,2%) заявление.

Низкое количество заявок на приведение в соответствие связано с несовершенством действующих нормативно-правовых актов, которые приводят к тому, что препараты с РУ ЕАЭС не могут быть закуплены в рамках государственного закупа, а также не могут быть реализованы в коммерческом сегменте, из-за отсутствия утвержденной цены.

"Таким образом, прекращение реализации только одного наименования лекарственного средства может привести к убыткам до 460 млн тенге", - отмечает управляющий директор – директор департамента медицинских услуг НПП Назгуль Кабдрахманова.

В связи с актуальностью проблемы и её масштабами, НПП предложила несколько ключевых мер для смягчения последствий перехода на РУ ЕАЭС.

Это автоматическое сохранение предельных цен на препараты, переведённые на РУ ЕАЭС, чтобы обеспечить их доступность на рынке и избежать потерь для производителей. Также следует пересмотреть подходы к формированию Казахстанского национального лекарственного формуляра (КНФ).

Необходимо учесть данные Единого реестра зарегистрированных ЛС ЕАЭС при формировании Национального лекарственного формуляра Казахстана, чтобы препараты отечественного производителя с РУ ЕАЭС, могли попасть в списки закупа лекарств.

К слову, как заявили представители Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава на совещании проблемы, поднимаемые НПП являются крайне актуальными и будут взяты в работу с целью сохранения доступа лекарств казахстанскому населению.

Для своевременного и бесперебойного обеспечения населения лекарствами важно быстро реагировать на сегодняшние проблемы фармотрасли.

НПП РК призывает государственный орган принять меры для устранения барьеров в нормативно-правовых актах, чтобы избежать экономических потерь и обеспечить доступность жизненно важных препаратов.