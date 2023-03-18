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Instagram/lenarybakina Сегодня, 16:21
226
Сегодня, 16:21
226
Фото: Instagram/lenarybakina

Фанаты "увидели" Геннадия Головкина в Елене Рыбакиной

Поклонники спорта и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с реакцией на игру казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в инстаграме WTA опубликовала фотографии и видео с игрой Рыбакиной и оставила следующее описание: "Cool, calm & collected (Крутая, спокойная и собранная)". 

Фанаты Елены написали следующие комментарий об ее игре: 

"Triple CCC — Хладнокровная, спокойная и собранная... Весь матч был на нервах! Особенно первый и третий сеты... Отличная работа! Великолепный матч! Желаю выиграть этот турнир".

"Мой любимый игрок, за которым стоит следить в WTA! Елена восхитительна!".

"Она заслуживает гораздо большего уважения! Вперед, Лена!"

"Хладнокровна как лёд Рыбакина, ждёт еще один потенциальный эпичный полуфинал со Швёнтек".

"Наблюдать за ее игрой — это как мечта! Всегда спокойна вне зависимости от ситуации на корте" 

Отметим, что легендарного казахстанского боксера Геннадия Головкина фанаты называют Triple GGG.

Ранее Рыбакина в полуфинале "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе уверенно обыграла победительницу трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде польку Игу Швёнтек.  После выхода в финал турнира в Индиан-Уэллсе  Рыбакина поднялась на рекордную для себя позицию в рейтинге WTA.

 

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#спорт #теннис #Рыбакина
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:21
226
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