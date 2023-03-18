Фанаты "увидели" Геннадия Головкина в Елене Рыбакиной

Фото: Instagram/lenarybakina

Поклонники спорта и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с реакцией на игру казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в инстаграме WTA опубликовала фотографии и видео с игрой Рыбакиной и оставила следующее описание: "Cool, calm & collected (Крутая, спокойная и собранная)".

Фанаты Елены написали следующие комментарий об ее игре:

"Triple CCC — Хладнокровная, спокойная и собранная... Весь матч был на нервах! Особенно первый и третий сеты... Отличная работа! Великолепный матч! Желаю выиграть этот турнир".

"Мой любимый игрок, за которым стоит следить в WTA! Елена восхитительна!".

"Она заслуживает гораздо большего уважения! Вперед, Лена!"

"Хладнокровна как лёд Рыбакина, ждёт еще один потенциальный эпичный полуфинал со Швёнтек".

"Наблюдать за ее игрой — это как мечта! Всегда спокойна вне зависимости от ситуации на корте"

Отметим, что легендарного казахстанского боксера Геннадия Головкина фанаты называют Triple GGG.

Ранее Рыбакина в полуфинале "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе уверенно обыграла победительницу трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде польку Игу Швёнтек. После выхода в финал турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина поднялась на рекордную для себя позицию в рейтинге WTA.