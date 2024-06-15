Фанаты из Парагвая запустили благотворительную акцию в честь 30-летия Димаша Кудайбергена

В честь 30-летия Димаша, фанаты из клуба Dimash Qudaibergen Paraguay организовали благотворительную акцию. Члены фан-клуба сделали пожертвования и приняли участие в благотворительном мероприятии в качестве волонтёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Средства, собранные на мероприятии от имени Димаша передали детям, молодёжи и взрослым с ограниченными возможностями из фонда Oriones del Pequeño Cottolengo в Парагвае. Благотворительное мероприятие собрало множество музыкантов, актёров и танцоров, которые также приняли активное участие в акции.

Фото: dimashnews.com

Напомним, в день своего 30-летия Димаш дал сольный концерт в Стамбуле. Юбилей казахстанского артиста собрал гостей из разных стран мира на большом стадионе "Бешикташ". Над организацией концерта трудилась международная команда более чем из 200 человек. А за образ Димаша на концерте отвечала команда артиста из Китая.