Фанаты Димаша Кудайбергена рассказали об участии в международном фестивале в Испании

В испанском городе Вивейро, Галисия, прошел 44-й Международный фольклорный фестиваль Mostra Folklorica Internacional, который по праву считается одним из старейших и самых престижных в стране. Об участии Казахстана в этом фестивале сообщается на официальном фансайте Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году фестиваль собрал более 250 коллективов со всего мира, среди которых впервые в истории приняли участие представители Казахстана — Государственный театр танца "Наз" и этно-фольклорный ансамбль "Коркыт".

Эти талантливые исполнители привнесли на сцену колоритную атмосферу родной культуры, исполнив танцы и музыку на традиционных казахских инструментах, таких как домбра и кобыз. Особенно ярко прозвучала знаменитый кюй "Адай".

На протяжении всего фестиваля казахстанские артисты были окружены вниманием и поддержкой местных поклонников Димаша Кудайбергена. Как поделились Dears, они были очень рады возможности увидеть флаг Казахстана, развевающийся на выступлениях и в Параде наций, прошедшем по улицам Вивейро. Не остались в стороне и живое общение: фанаты обменивались впечатлениями о культурных связях между Казахстаном и Испанией, обсуждали предстоящий концерт Димаша, и даже вместе с казахстанскими музыкантами и танцорами исполнили знаменитую песню "Дайдидау".

Не обошлось и без обмена подарками. Испанские поклонники преподнесли казахстанским артистам традиционный галисийский тамбурин и копии национальной газеты с опубликованной статьей о туризме в Казахстане, написанная журналисткой и поклонницей Димаша Йоландой Гарсией.