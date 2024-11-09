Фанат украл кольцо Неймара во время приветствия

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), в котором играет бразильский футболист, принимал иранский "Эстегляль", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Выходя на тренировку, Неймар похлопал по рукам болельщиков, один из фанатов воспользовался моментом — он ловко снял кольцо с футболиста и затерялся в толпе.

По данным СМИ, кольцо уже появилось в продаже за 15 тысяч евро.

Однако сам Неймар назвал фейком сообщения СМИ о том, что фанат украл у него кольцо на матче.