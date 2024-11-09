Фанат украл кольцо Неймара во время приветствия
Сегодня, 04:36
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Сегодня, 04:36Сегодня, 04:36
142Фото: скриншот с видео
Футбольный клуб "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), в котором играет бразильский футболист, принимал иранский "Эстегляль", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Выходя на тренировку, Неймар похлопал по рукам болельщиков, один из фанатов воспользовался моментом — он ловко снял кольцо с футболиста и затерялся в толпе.
По данным СМИ, кольцо уже появилось в продаже за 15 тысяч евро.
Однако сам Неймар назвал фейком сообщения СМИ о том, что фанат украл у него кольцо на матче.
Видео: Baza
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