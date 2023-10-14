Фанат Головкина с титулом чемпиона мира выбрал следующего соперника

Чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю, сын легендарнго Кости Цзю, высказался о бое с обладателем поясов WBA, WBC и IBF Джермеллом Чарло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Если он вернётся в 154 фунта, конечно, чувак, конечно. Он — чемпион, номер один, и я буду сразу за ним. Так что, если он решит уйти из дивизиона, то, думаю, я буду лучшим в этом дивизионе. Лично я хочу победить его, потому что он тот парень, которого я давно хотел", — сказал Цзю". — И мне было поручено сразиться с ним, я поднимался по служебной лестнице, преследуя его. Это тот бой, которого я хочу, понимаешь? Меня не волнуют ремни или что-то в этом роде. Я выбираю имя Чарло, и это все, чего я хочу в своей карьере на данный момент".

Отметим, что ранее Цзю сказал о том, что казахстанец Геннадий Головкин является его кумиром.