Фальшивый ювелир осужден в Караганде

В Караганде осужден 31-летний мужчина, который, представляясь ювелиром, совершал кражи золотых изделий у пожилых женщин, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно материалам дела, злоумышленник пришел в квартиру 69-летней пенсионерки, выдав себя за установщика камер видеонаблюдения. В процессе “осмотра” кабеля он заявил, что занимается переплавкой золотых изделий. Тогда пожилая женщина решила показать ему имеющиеся украшения. В результате, когда пенсионерка отвлеклась, мужчина похитил шкатулку с золотыми изделиями и бесследно скрылся. В шкатулке находились браслет, кольца и серьги общей стоимостью 415 тысяч тенге.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Он дал признательные показания, и все вещественные доказательства были изъяты. Во время досудебного расследования выяснилось, что задержанный причастен еще к одному аналогичному преступлению. На этот раз его жертвой стала 64-летняя пенсионерка, которой он также заявил, что занимается ювелирными работами. Злоумышленник похитил две золотые коронки, причинив потерпевшей ущерб в размере 50 тысяч тенге.

После завершения следственных действий материалы уголовного дела были направлены в суд. Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и не оспаривал собранные доказательства.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и обязал возместить материальный ущерб, нанесенный потерпевшим.

Приговор вступил в законную силу.



