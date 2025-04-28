В столице сотрудники полиции задержали водителя, который передвигался по улицам города с поддельным регистрационным номером, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на улице Достык в рамках спецоперации "Безопасная дорога". Полицейские остановили автомобиль марки L9, и при проверке выяснилось: госномер на авто - фальшивка. За рулём находился 31-летний мужчина, которому теперь придётся ответить по всей строгости закона.

Суд постановил: нарушителя арестовать на двое суток, а также лишить водительских прав сроком на один год. Основанием послужило нарушение пункта 4 статьи 590 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"Департамент полиции города Астаны призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и ответственно относиться к безопасности - своей и окружающих", - напомнили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что пассажирка мотоцикла скончалась из-за ДТП под Астаной.