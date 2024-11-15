Фальшивые спецы с поддельными дипломами работали в "Семей Орманы"

Специализированная природоохранная прокуратура выявила 5 сотрудников, в том числе руководителя одного из филиалов Резервата работавших по поддельным дипломам об окончании высшего учебного заведения, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно сведениям университета им.Шакарима г.Семей дипломы указанным работникам не выдавались", - говорится в сообщении прокуратуры области Абай.

По этим фактам начаты досудебные расследования по ч.3 ст.385 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), материалы направлены для принятия процессуального решения в полицию.