Фальшивые спецы с поддельными дипломами работали в "Семей Орманы"
Сегодня, 09:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
77Фото: unsplash
Специализированная природоохранная прокуратура выявила 5 сотрудников, в том числе руководителя одного из филиалов Резервата работавших по поддельным дипломам об окончании высшего учебного заведения, передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно сведениям университета им.Шакарима г.Семей дипломы указанным работникам не выдавались", - говорится в сообщении прокуратуры области Абай.
По этим фактам начаты досудебные расследования по ч.3 ст.385 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), материалы направлены для принятия процессуального решения в полицию.
Самое читаемое
- Микрорайон Уральска заливает сточными водами
- Атырауская бабушка-тиктокерша заработала на новый дом
- Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда
- Кыргызстанцы массово жалуются на проблемы с подключением к Интернету
- Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы