В двух крупнейших городах Казахстана зафиксирована новая схема мошенничества с использованием прокатных электросамокатов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает aqparatsaqsysy, в Астане и Алматы злоумышленники наклеивают поддельные QR-коды поверх оригинальных или рядом с ними. При сканировании таких кодов пользователи попадают на фейковые сайты, визуально имитирующие интерфейс официальных приложений кикшеринга.

Через поддельные страницы мошенники получают доступ к данным банковских карт или устанавливают на устройства жертв вредоносное ПО.

Операторы самокатов подтвердили, что случаи распространения фейковых стикеров действительно участились. Ведется сбор обращений и проверка всех поступающих сигналов от пользователей.

Техническая поддержка сервисов проката предупреждает: чаще всего подделки - это обычные бумажные стикеры без ламинации, что отличает их от фирменных меток. Пользователям советуют внимательно осматривать устройства перед арендой, не сканировать подозрительные коды и при малейших сомнениях сразу сообщать в службу поддержки.