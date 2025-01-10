Фальшивые деньги на сумму около 80 млн тенге изъяли в Казахстане
Это данные за 2024 год.
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С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 млн тенге.
"Осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет", - говорится в сообщении АФМ.
Чтобы избежать подобных ситуаций, проверяйте банкноты при сделках с наличными средствами.
"Обращайте внимание на качество бумаги, защитные элементы (водные знаки, микропечать, элементы, которые видны только при определенном освещении), а также на текстуры и шрифты, которые сложно подделать.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не следует обменивать деньги у незнакомых лиц и избегать сделок с "менялами", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу", - отмечено в обращении к населению.
В случае обнаружения фальшивых или подозрительных банкнот ни в коем случае нельзя пытаться их сбыть: обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок.
Ранее фальшивые доллары сбывали в Казахстане члены транснациональной ОПГ.
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