С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 млн тенге.

"Осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет", - говорится в сообщении АФМ.

Чтобы избежать подобных ситуаций, проверяйте банкноты при сделках с наличными средствами.

"Обращайте внимание на качество бумаги, защитные элементы (водные знаки, микропечать, элементы, которые видны только при определенном освещении), а также на текстуры и шрифты, которые сложно подделать. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не следует обменивать деньги у незнакомых лиц и избегать сделок с "менялами", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу", - отмечено в обращении к населению.

В случае обнаружения фальшивых или подозрительных банкнот ни в коем случае нельзя пытаться их сбыть: обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок.

Ранее фальшивые доллары сбывали в Казахстане члены транснациональной ОПГ.