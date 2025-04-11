Фальшивые билеты на концерт Дженнифер Лопес всплыли в Сети
Организаторы концерта уже забили тревогу.
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Казахстанские поклонники Дженнифер Лопес, будьте бдительны! Пока вы с нетерпением ждёте её грандиозного шоу в Астане, мошенники уже начали зарабатывать на вашем нетерпении, передаёт BaigeNews.kz.
В интернете появились поддельные билеты на несуществующих площадках, таких как portalbilet, причём оплата принимается… в рублях.
Организаторы концерта уже забили тревогу. По словам продюсера компании "Астана Концерт" Малика Хасенова, за этим стоят перекупщики, которые выкупают билеты с разных источников и перепродают их на российских сайтах.
"Это мошенничество, и мы уже передали информацию в правоохранительные органы. Всё выглядит подозрительно: сначала они собирают деньги, а потом пытаются выкупить у нас реальные билеты", - заявил Хасенов.
Чтобы обезопасить фанатов и исключить махинации, организаторы внедряют международную практику продажи билетов. Как это будет работать:
🔹 Старт официальных продаж — 11 апреля в 11:00 по времени Астаны
🔹 Вместо билета вы получите ваучер
🔹 Настоящий QR-код для входа придёт за три дня до концерта
🔹 Ограничение: не более 4 билетов на одного человека и одну карту
Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.
Напомним, Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.
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