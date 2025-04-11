Казахстанские поклонники Дженнифер Лопес, будьте бдительны! Пока вы с нетерпением ждёте её грандиозного шоу в Астане, мошенники уже начали зарабатывать на вашем нетерпении, передаёт BaigeNews.kz.

В интернете появились поддельные билеты на несуществующих площадках, таких как portalbilet, причём оплата принимается… в рублях.

Организаторы концерта уже забили тревогу. По словам продюсера компании "Астана Концерт" Малика Хасенова, за этим стоят перекупщики, которые выкупают билеты с разных источников и перепродают их на российских сайтах.

"Это мошенничество, и мы уже передали информацию в правоохранительные органы. Всё выглядит подозрительно: сначала они собирают деньги, а потом пытаются выкупить у нас реальные билеты", - заявил Хасенов.

Чтобы обезопасить фанатов и исключить махинации, организаторы внедряют международную практику продажи билетов. Как это будет работать:

🔹 Старт официальных продаж — 11 апреля в 11:00 по времени Астаны

🔹 Вместо билета вы получите ваучер

🔹 Настоящий QR-код для входа придёт за три дня до концерта

🔹 Ограничение: не более 4 билетов на одного человека и одну карту

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Напомним, Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.