Фальшивого монгольского дипломата задержали в Алматы

В международном аэропорту Алматы по запросу Интерпола задержан гражданин Монголии, объявленный в международный розыск правоохранителями Польши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчину обвиняют в участии в ОПГ, подделке документов и контрабанде с целью уклонения налоговых, таможенных платежей и сборов.

"Мужчина, находясь в составе преступной группы и используя поддельные монгольские дипломатические документы, незаконно перевозил в Польшу товары, подлежащие обязательному акцизному и таможенному сбору, такие как сигареты в количестве более 1,7 млн пачек. Таким образом нанёс ущерб государству на сумму около 50 000 долларов США", — говорится в сообщении.

Задержанный помещен под стражу.