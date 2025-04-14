В Астане суд подтвердил штраф в 8,3 млн тенге для лаборатории "Metrological Expert" за нарушения в сфере метрологии, передаёт BaigeNews.kz.

Апелляционная инстанция суда города оставила без удовлетворения жалобу компании и подтвердила решение суда по административным правонарушениям, вынесенное в январе текущего года.

В ходе внеплановой проверки, проведённой территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере метрологии, в отношении компании было составлено 48 протоколов об административных правонарушениях. Основанием для возбуждения дел стали многочисленные нарушения стандарта ГОСТ, устанавливающего требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

Согласно выводам проверяющих, при поверке аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД лаборатория не имела необходимого оборудования, не соблюдала установленные условия окружающей среды, а также не вела надлежащие записи первичных наблюдений.

По решению суда ТОО "Metrological Expert" было признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 8 307 000 тенге.

Также было приостановлено действие аттестата аккредитации лаборатории и аттестата поверителя Капарова по соответствующему направлению сроком на 6 месяцев.