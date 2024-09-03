Факты приписок в сельском хозяйстве признали в правительстве
Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32Сегодня, 12:32
60Фото: pixabay
В Казахстане с начала 2023 года списано 2 млн голов КРС, 3,2 млн голов овец и коз, 3 млн тонн несуществующего молока. Такие данные привел заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz
Серик Жумангарин сообщил, что основная доля списанного поголовья приходится на личные подсобные хозяйства.
"Дополнительно планируется к списанию 2,5 млн тонн зерновых, до 2 млн тонн картофеля и более 300 тыс тонн репчатого лука. Для исключения повторных приписок совершенствуется информационные системы учета и прослеживаемости сельхозпродукции, а также выдачи субсидий. Кроме того, будет обеспечен стопроцентный охват крестьянских и фермерских хозяйств, получателей субсидий, сдачей статистической отчетностей", - заверил он.
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