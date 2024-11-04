Факт смерти рабочего на строящемся заводе расследуют в Караганде
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В Караганде на стройке завода при проведении монтажно-сварочных работ с высоты упал работник субподрядной компании, передаёт BaigeNews.kz.
"Департаментом инспекции труда по Карагандинской области создана комиссия по расследованию данного происшествия, по итогам которого будут определены обстоятельства и причины несчастного случая", ― проинформировали в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда по Карагандинской области.
Кроме того, в ДП региона сообщили, что "по факту несчастного случая на строящемся заводе Qaragandy Power Silicon начато досудебное расследование по статье 156, часть 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"Назначен ряд необходимых экспертиз. Обстоятельства выясняются", ― добавили в полиции.
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