Факт продажи ребёнка в роддоме расследует полиция Актобе
Проводится расследование.
Сегодня, 12:12
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Сегодня, 12:12Сегодня, 12:12
79Фото: Depositphotos
В СМИ появилась информация о чудовищном факте продажи младенца в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz. Полиция подтвердила произошедшее.
"Полицией Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного в родильном доме. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
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