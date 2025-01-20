  • 20 Января, 12:23
  • BAIGENEWS

Факт продажи ребёнка в роддоме расследует полиция Актобе

Проводится расследование.

Сегодня, 12:12
АВТОР
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Depositphotos Сегодня, 12:12
Сегодня, 12:12
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Фото: Depositphotos
В СМИ появилась информация о чудовищном факте продажи младенца в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz. Полиция подтвердила произошедшее.

"Полицией Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного в родильном доме. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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