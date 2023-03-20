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Face ID появится в аэропорту Астаны
Представители аэропорта Астаны подписали соглашение о сотрудничестве с SITA. Произошло это на выставке Passenger Terminal Expo 2023 в Амстердаме. Документ предусматривает разработку и внедрение новых IT-систем, которые снизят эксплуатационные расходы и предложат клиентам столичной воздушной гавани новый уровень обслуживания, передаёт BaigeNews.kz.
"Для удобства пассажиров SITA готова предоставить систему беспрепятственного прохождения контрольных точек в аэропорту. Её работа основана на технологии распознавании лицевых биометрических данных. Использование Face ID вместо посадочного талона ускорит путь от регистрации до посадки на рейс, а также повысит уровень комфорта и безопасности пассажиров, поскольку сократится количество контактов с сотрудниками аэровокзала", - отметили в пресс-службе аэропорта.
Еще одна система - SITA Airport Management – помогает улучшить прогнозирование производственных процессов и контроль за работой служб аэропорта. Кроме того, она позволяет оптимизировать операции по обслуживанию воздушных судов и распределение материальных и трудовых ресурсов.
В аэропортах, где внедряется SITA Airport Management, добиваются снижения производственных затрат на 15-20 процентов, а также заметного сокращения лишних поводов для задержек рейсов.
"Аэропорт Астаны ускоряет крупную программу развития, чтобы поддержать быстрорастущий потенциал казахстанского рынка авиаперевозок. Мы объявили 2023 год годом цифровизации, поскольку искренне верим, что новые технологии являются ключевым фактором, способствующим этому быстрому росту и предоставлению нашим клиентам лучшего сервиса. Мы рады сотрудничать с SITA, помогающей нам стать пионером цифровых инициатив в регионе", - отметил в ходе церемонии подписания соглашения председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин.
Президент SITA в Европе Серджио Колелла подтвердил, что аэропорт столицы Казахстана лидирует в области цифровизации аэропортовой деятельности, все больше позиционируя себя как один из ведущих аэропортов региона.
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