Face ID и биометрию для сокращения приписок в ОСМС хотят внедрить в Казахстане

Бороться с фиктивными записями в системе ОСМС планируют с помощью цифровых решений. Новшество внедрят уже в следующем году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о приписках в системе ОСМС, глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков отметил, что такая проблема действительно существует.

"Я не могу сказать, что повсеместно, но мы выявляем ежегодно. У нас есть система проведения мониторинга, экспертизы каждого пролеченного случая, медуслуги. Допустим, в результате мониторинга выявлено, что из 400 миллионов услуг 60 тысяч - это фактически неоказанные услуги. Мы эту работу ведём", - сказал Скаков.

Он добавил, что для этой работы требуется более глубокий уровень цифровизации и более чувствительный формат контроля. Кроме того, немаловажное значение имеет контроль со стороны самого пациента, поскольку лучше него никто не знает, как и в каком количестве оказывалась медуслуга.

"Сейчас пилотные проекты идут. Думаю, в следующем году мы сможем получить первые результаты - биометрия, face ID и другие вещи. Одномоментно, конечно, всё население сложно будет привлечь, но определённую часть этими цифровыми девайсами при получении лекарств можно охватить", - сказал глава ФСМС.

Такой тройной подход, когда участвуют цифровые решения, Фонд и сами пациенты, даст эффект по существенному снижению так называемых приписок, считает Абылкаир Скаков.