Face-ID для борьбы с приписками начнут внедрять в поликлиниках Казахстана

Основным инструментом для борьбы с приписками в поликлиниках Казахстана станут цифровые технологии, в том числе и внедрение Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Об этом в интервью телеканалу "24KZ" рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ведомстве, Министерство запустило пилотный проект на базе республиканской поликлиники первичной медико-санитарной помощи в Астане. Это первая организация здравоохранения, где пациенты будут идентифицироваться с помощью Face-ID и веб-камер.

По словам главы Минздрава, это позволит исключить возможность фальсификации данных о полученных услугах.

"До конца этого года мы проведем пилотный проект в Астане, а с 1 января планируем масштабировать его на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который на корню исключит приписки", — рассказала Акмарал Альназарова.

Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчёты о пациентских визитах, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан.

По словам министра, в Казахстане уже выявлено около 46 тысяч нарушений, связанных с приписками. Несмотря на это, нарушители нередко оставались безнаказанными, и штрафы, накладываемые на организации, не решали проблему системно.



Министр подчеркнула, что в сентябре министерство планирует провести полную проверку организаций, уличённых в подобных нарушениях. В случае серьёзных нарушений могут быть приняты жёсткие меры, вплоть до отзыва лицензии и передачи дел в правоохранительные органы.



Также рассматривается вопрос о недопущении подобных поставщиков к оказанию услуг с 2025 года, отметила министр.



Напомним, в своем Послании народу Казахстана президент поручил вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных создать единую государственную медицинскую информационную систему. Также Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить прозрачность и эффективность системы здравоохранения.