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  • Еженедельная телепередача, посвящённая работе президента, появилась в Казахстане
Борт№1 Сегодня, 21:25
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Фото: Борт№1

Еженедельная телепередача, посвящённая работе президента, появилась в Казахстане

На телеканале "Хабар 24" начала выходить еженедельная телепередача "Президент", в которой рассказывается о повседневной работе главы государства. Запуск программы анонсировал в своем аккаунте сети Fasebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Эксклюзивно о главном. О том, как вершится большая политика. Встречи на высшем уровне, закулисье и будни президента. Специальный корреспондент "Хабар 24" Адиль Балтабаев, находясь в гуще событий, готовит самое интересное для наших зрителей. Атмосфера происходящего, детали, экспертные оценки, аналитика. Всё в одном проекте. А главное – кадры и детали, которых не было нигде", – подчеркнул Уали.

Программа "Президент" будет выходить по воскресеньям в 20.30. Первый выпуск был посвящён недавнему визиту Касым-Жомарта Токаева в Баку.

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#Токаев #телевидение
Сегодня, 21:25
129
Журналист

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