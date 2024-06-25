Ежедневный автобус в горы запустили в Алматы
Сегодня, 20:46
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Сегодня, 20:46Сегодня, 20:46
81Фото: акимат Алматы
По многочисленным просьбам горожан маршрут №211 сообщением "Дворец спорта" - "Алма-Арасан" с 25 июня будет курсировать на ежедневно. Ранее он ходил только в выходные, передаёт BaigeNews.kz.
На линии будут находиться два автобуса марки Yutong.
При этом стоимость проезда на маршруте стала дешевле - 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге при оплате наличными. Ранее пассажиры платили за поездку 300 тенге.
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