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Ежедневный автобус в горы запустили в Алматы

Сегодня, 20:46
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акимат Алматы Сегодня, 20:46
Сегодня, 20:46
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Фото: акимат Алматы

По многочисленным просьбам горожан маршрут №211 сообщением "Дворец спорта" - "Алма-Арасан" с 25 июня будет курсировать на ежедневно. Ранее он ходил только в выходные, передаёт BaigeNews.kz.

На линии будут находиться два автобуса марки Yutong.

При этом стоимость проезда на маршруте стала дешевле - 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге при оплате наличными. Ранее пассажиры платили за поездку 300 тенге.

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