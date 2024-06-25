Ежедневный автобус в горы запустили в Алматы

По многочисленным просьбам горожан маршрут №211 сообщением "Дворец спорта" - "Алма-Арасан" с 25 июня будет курсировать на ежедневно. Ранее он ходил только в выходные, передаёт BaigeNews.kz.

На линии будут находиться два автобуса марки Yutong.

При этом стоимость проезда на маршруте стала дешевле - 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге при оплате наличными. Ранее пассажиры платили за поездку 300 тенге.