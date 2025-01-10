  • 10 Января, 18:42
  • BAIGENEWS

Ежедневные авиарейсы запустят из Астаны в Кызылорду

Это будет способствовать развитию туристского потенциала региона.

Сегодня, 17:22
АВТОР
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facebook.com/QazaqAir Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: facebook.com/QazaqAir

Самолёты авиакомпании QAZAQ AIR с 13 января будут ежедневно совершать рейсы из Астаны в Кызылорду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

Вылет из столицы назначен на 17:50. Приземление в Кызылорде - в 19:40.

В ведомстве отметили, что открытие регулярных ежедневных рейсов будет способствовать развитию торгово-экономического, туристского потенциала Кызылординской области и обеспечению доступности транспортных услуг.

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