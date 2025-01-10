Ежедневные авиарейсы запустят из Астаны в Кызылорду
Это будет способствовать развитию туристского потенциала региона.
Сегодня, 17:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
134Фото: facebook.com/QazaqAir
Самолёты авиакомпании QAZAQ AIR с 13 января будут ежедневно совершать рейсы из Астаны в Кызылорду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.
Вылет из столицы назначен на 17:50. Приземление в Кызылорде - в 19:40.
В ведомстве отметили, что открытие регулярных ежедневных рейсов будет способствовать развитию торгово-экономического, туристского потенциала Кызылординской области и обеспечению доступности транспортных услуг.
Самое читаемое
- Как для внучат: заслуженный агроном из СКО поделился секретом хорошего урожая
- Год рабочих профессий: какие специальности востребованы в Мангистауской области
- Более двух млрд тенге незаконно заработали на криптовалюте супруги в Костанае
- 4,7 тыс км новых автодорог построят в Казахстане
- Бектенов представил нового министра юстиции коллективу ведомства