Самолёты авиакомпании QAZAQ AIR с 13 января будут ежедневно совершать рейсы из Астаны в Кызылорду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

Вылет из столицы назначен на 17:50. Приземление в Кызылорде - в 19:40.

В ведомстве отметили, что открытие регулярных ежедневных рейсов будет способствовать развитию торгово-экономического, туристского потенциала Кызылординской области и обеспечению доступности транспортных услуг.