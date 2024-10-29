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Ездить по Казахстану можно будет без удостоверения личности

Сегодня, 16:41
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guestworkers.ru Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: guestworkers.ru

Министерство транспорта РК разработало поправки в "Правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе, и ручной клади", передаёт BaigeNews.kz.

В случае принятия изменений проверяющим в аэропортах и вокзалах запретят требовать бумажные документы. Гражданам будет достаточно электронных документов на eGov.kz и в приложении Kaspi. Это должно упростить процедуры и устранить необходимости предъявления бумажных документов, которые уже были переведены в цифровой формат.

Соответствующие изменения опубликованы на портале "Открытые НПА". Публичное обсуждение продлится до 11 ноября этого года. 

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