Ездить по Казахстану можно будет без удостоверения личности
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Сегодня, 16:41Сегодня, 16:41
278Фото: guestworkers.ru
Министерство транспорта РК разработало поправки в "Правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе, и ручной клади", передаёт BaigeNews.kz.
В случае принятия изменений проверяющим в аэропортах и вокзалах запретят требовать бумажные документы. Гражданам будет достаточно электронных документов на eGov.kz и в приложении Kaspi. Это должно упростить процедуры и устранить необходимости предъявления бумажных документов, которые уже были переведены в цифровой формат.
Соответствующие изменения опубликованы на портале "Открытые НПА". Публичное обсуждение продлится до 11 ноября этого года.
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