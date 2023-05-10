Езда без шлема и перевозка пассажиров: какие штрафы грозят самокатчикам

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За езду без шлема самокатчикам грозит штраф в размере три МРП, за перевозку пассажиров и грузов – пять МРП. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Лепёха, передаёт BaigeNews.kz.

“Большая скорость уже по определению является очень опасной. Если самокатчик выезжает на проезжую часть, у него обязательно должен быть шлем и светоотражающий элемент в ночное время. За нарушение этого требования есть административная ответственность - статья 620 "Прочие нарушения". Она предусматривает либо предупреждение, либо штраф в три МРП. Есть статья 593, которая чётко регламентируется, что самокатчики не имеют права перевозить пассажиров и грузы. Перевозка пассажиров на электросамокате, условно говоря, будет наказываться штрафом пять МРП", - сказал Игорь Лепеха в кулуарах правительства.

Он также сообщил, что пока не ведется статистика наездов водителей электросамокатов на пешеходов.

“Когда мы этот вид передвижения узаконим, наверное, Генпрокуратура и такую статистику заведет”, - сказал Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса.

Ранее депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения".