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  • "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты
Сайт Air Astana Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54
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Фото: Сайт Air Astana

"Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты

На фоне резкой критики населения на непрекращающийся рост цен на авиабилеты, особенно в период повышенного спроса (летний период отпусков), Агентство по защите и развитию конкуренции РК во взаимодействии с органами транспортной прокуратуры провело проверку деятельности Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

По её итогам выяснилось, что авиакомпания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке авиаперевозок и необоснованно взимает топливный сбор с каждого авиабилета.

"8 июня 2023 года Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Алматы в отношении Air Astana наложен административный штраф в размере 6,7 млрд тенге", - сообщили в АЗРК.     

Решение суда не вступило в законную силу.

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Сегодня, 11:54
339
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