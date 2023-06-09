"Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты

Фото: Сайт Air Astana

На фоне резкой критики населения на непрекращающийся рост цен на авиабилеты, особенно в период повышенного спроса (летний период отпусков), Агентство по защите и развитию конкуренции РК во взаимодействии с органами транспортной прокуратуры провело проверку деятельности Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

По её итогам выяснилось, что авиакомпания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке авиаперевозок и необоснованно взимает топливный сбор с каждого авиабилета.

"8 июня 2023 года Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Алматы в отношении Air Astana наложен административный штраф в размере 6,7 млрд тенге", - сообщили в АЗРК.

Решение суда не вступило в законную силу.