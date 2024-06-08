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Эйфелеву башню украсили олимпийскими кольцами

Сегодня, 10:48
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Хулиана Поло / Olympics.com Сегодня, 10:48
Сегодня, 10:48
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Фото: Хулиана Поло / Olympics.com

До церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года осталось 50 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Олимпиады.

На Эйфелевой башне установлены пять олимпийских колец: 29 метров в ширину, 13 метров в высоту и около 30 тонн. Диаметр каждого кольца составляет девять метров. Парижане могут любоваться ими по дороге на работу.

Президент Олимпиады "Париж-2024" Тони Эстанге прокомментировал:

"Это замечательно. Эмоций много, и мы чувствуем, что что-то происходит. Эстафета Олимпийского огня пройдет по всей стране, а теперь и открытие олимпийских колец, это преобразит облик Парижа и сплотит всю нацию на этих незабываемых Олимпийских играх ".

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