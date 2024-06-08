Эйфелеву башню украсили олимпийскими кольцами

До церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года осталось 50 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Олимпиады.

На Эйфелевой башне установлены пять олимпийских колец: 29 метров в ширину, 13 метров в высоту и около 30 тонн. Диаметр каждого кольца составляет девять метров. Парижане могут любоваться ими по дороге на работу.

Президент Олимпиады "Париж-2024" Тони Эстанге прокомментировал: