Эйфелеву башню украсили олимпийскими кольцами
Сегодня, 10:48
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Сегодня, 10:48Сегодня, 10:48
99Фото: Хулиана Поло / Olympics.com
До церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года осталось 50 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Олимпиады.
На Эйфелевой башне установлены пять олимпийских колец: 29 метров в ширину, 13 метров в высоту и около 30 тонн. Диаметр каждого кольца составляет девять метров. Парижане могут любоваться ими по дороге на работу.
Президент Олимпиады "Париж-2024" Тони Эстанге прокомментировал:
"Это замечательно. Эмоций много, и мы чувствуем, что что-то происходит. Эстафета Олимпийского огня пройдет по всей стране, а теперь и открытие олимпийских колец, это преобразит облик Парижа и сплотит всю нацию на этих незабываемых Олимпийских играх ".
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