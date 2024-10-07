Exit poll: строительство АЭС в Казахстане поддержали 71,8% опрошенных избирателей

По данным exit poll, проведённого Институтом Евразийской интеграции, на референдуме по строительству АЭС в Казахстане "за" проголосовали 71,8% опрошенных избирателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Против строительства АЭС проголосовали 28,2%. Опрос охватил 250 избирательных участков, из них 159 – в городах, 91 – в сёлах.

30 тысяч человек опрошены специально подготовленными интервьюерами методом face-to-face. Погрешность результатов исследования не превышает 1%.

По данным exit poll, проведённого Институтом общественной политики партии Amanat, на референдуме по строительству АЭС в Казахстане "за" проголосовали 72,3% опрошенных избирателей, "против" – 27,7%. В опросе приняли участие более 44 тысяч граждан на 300 участках для голосования во всех регионах страны.

По данным exit poll, проведённого частным фондом "Институт комплексных социальных исследований – Астана", за строительство АЭС проголосовали 69,8% опрошенных граждан, "против" – 30,2%. Фонд провёл еxit poll на 189 избирательных участках, в опросе приняли участие 283 519 человек.

Согласно данным областных и городских участковых избирательных комиссий, бюллетени для голосования на референдуме по строительству АЭС получили 63,87% от общего количества граждан, включённых в списки.

Участковые комиссии приступили к подсчёту голосов. Территориальные комиссии к утру 7 октября проинформируют ЦИК о предварительных результатах голосования.

По данным Генпрокуратуры, в день голосования установлено два нарушения, которые касались фактов незаконного опроса и незаконной агитации. Во всех случаях граждане признали вину и на них наложены административные штрафы.

В МВД заявили, что ни на одном из 10 тысяч избирательных участков по стране не допущено нарушения общественного порядка.