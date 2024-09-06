Евросоюз с 2025 года вводит новые правила для туристов

С начала 2025 года путешественники, в том числе туристы из Великобритании, при посещении стран Евросоюза должны соблюдать требования новой Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.

"ETIAS требует от путешественников заполнения онлайн-заявки, предоставления личных данных, ответов на вопросы безопасности и уплаты сбора в размере 7 евро. Разрешение будет привязано к паспорту путешественника и будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта", - передает euronews.

Согласно новым правилам ETIAS, путешественники из стран, не входящих в ЕС, должны будут подавать заявление перед посещением Шенгенской зоны, в которую входит большинство стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

"Но есть и исключения. Для детей до 18 лет и взрослых старше 70 лет сбор будет отменен, хотя им все равно придется подавать заявление на получение разрешения", - сообщается в информации.

На начальной стадии введения ETIAS будет действовать шестимесячный льготный период. Это даст путешественникам время привыкнуть к новой системе.