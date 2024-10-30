Евросоюз резко повысил тарифы на электромобили из Китая

Евросоюз вводит дополнительные тарифы до 35,3% на экспорт электромобилей из Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BILD_Russian.

Ранее канцлер Олаф Шольц высказывался против введения таких пошлин.

"Немецкие производители — такие как BMW, Mercedes и VW — также однозначно раскритиковали такую инициативу, поскольку компании считают карательные тарифы неправильным подходом, который не повысит конкурентоспособность европейской автомобильной промышленности", - сообщает издание.

Китай уже отреагировал: так, тарифы на европейские спиртные напитки в размере до 39% стали первым предупредительным выстрелом — особенно в отношении Франции.

ЕС хочет защитить европейскую промышленность с помощью тарифов. Однако от нововведения пострадают и европейские модели, собранные в Китае. В их числе румынский Dacia Spring — самый дешевый электроавтомобиль на рынке по цене от 16 900 евро.